Sınırda hazırlıklar tamam

Suriye’de 2011'deki iç savaş sürecinin başlamasıyla Esat rejimi, ülkenin kuzeyindeki PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütüyle işbirliğine gitti. Esat rejimi askerlerini kısmen çekerek Haseki, Kamışlı gibi şehirleri PYD/YPG terör örgütüne bıraktı.

Terör örgütü PYD/YPG 2013 yılında muhaliflerin elinde bulunan Ceylanpınar İlçesi’nin karşında bulunan Resulayn’ı aldı. Terör örgütü PYD/YPG Haziran 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu ve Arap ve Türkmenlerin yaşadığı Akçakale İlçesi’nin karşısında bulunan Tal Abyad’a girdi. YPG’nin Tal Abyad’a girerken DEAŞ’n çatışmaya girmeden çekilmesi çok sonradan iki terör örgütü arasında bir anlaşma olduğunu ortaya çıkarmıştı.



Terör örgütü PYD/YPG Keza, DAEŞ terör örgütüyle Kobani, Rakka, Münbiç gibi şehirlerde çatışmalarda ABD destekli koalisyonunun desteğini arkasına aldı.



SINIRDA HAZIRLIKLAR TAMAM

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Gaziantep ile Şırnak arasındaki yamlaşık 500 kilometrelik sınır hattında, TSK tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK, teyakkuza geçti. Zaman zaman yapılan taciz girişimlerine angajman kuralları kapsamında karşılık veren TSK birlikleri, tespit edilen saldırı hazırlıklarını da anında müdahaleyle engelliyor. TSK birlikleri, olası harekat kapsamında Suriye tarafına geçişi ise beton bloklarla oluşturulan duvardaki belirlenen kapılardan yapacak.



TERÖRİSTLERDEN HENDEK VE SİPER



Türkiye'nin harekat sinyalini verdiği Fırat'ın doğusundaki teröristler ise olası operasyona karşı çeşitli hazırlıklar başlattı. Teröristler Ayn el-Arab, Telabyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hakim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de olası harekatta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu öğrenildi. Öte yandan ABD Tal Abyad bölgesinde gözlem noktalarının inşaatını sürdürdüğü bildirildi.



SİVİLLERE BASKI ARTTI



Sınırdaki hareketliliksi endişeye yol açtı. Birçok sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları yerleri terk etme girişimi, terör örögütü YPG'li teröristler tarafından engelleniyor. Bölgedeki kaynaklar, teröristlerin, güvenli bölgelere gitmek isteyen sivillere baskı yaptığı ve cezaevine atmakla tehdit ettiğini çocukları dahi alıkoyarak silah altına almaya çalıştıkları iddialarında bulundular.



HAREKATA TEL ABYAD'DA…



Terör örgütünün zaman zaman Türk sınır karakollarına yönelik taciz ateşine angjman kuralları gereği hızlıca cevap veriliyor. TSK ilk olarak Ayn al Arap (Kobane)’a bağlı Zur Magar, Eşme, Çarıklı köylerindeki YPG mevzilerini hedef aldı. Bunu 30 Ekim 2018 tarihinde Ayn al Arap, Ayn al Arap’a bağlı Selim köyü ve Tel Abyad takip etti

TSK en yoğun saldırılarını 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdi ve Tel Abyad merkez, Tel Abyad’a bağlı Selip Kıran, Til Fender, Susik and Yabise köyleri ve Ayn al Arab’a bağlı mevziler angajman kuralları gereği imha edildi.

TSK takip eden günlerde de aynı yerleşimleri hedef almaya devam etti. Bu saldırılarda 10’un üzerinde YPG’li öldürüldü.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak TSK’nın Fırat Kalkanı bölgesinden bin 200 civarında ÖSO savaşçısını Tel Abyad’ın karşısında Akçakale’de harekat için götürdüğü iddia edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda TSK'nın, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Tel Abyad bölgesinden başlatacağı öne sürülüyor. TSK birliklerinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'a yönelik başlatacağı harekat ile terör örgütünün batıda Kobani ve doğuda Rasulayn ile olan irtibatını kesip, aynı zamanda güneyde oluşturacağı derinlikle Ayn İsa bölgesine ulaşarak, bölgenin Rakka ile olan ikmal yolunu da engellemeyi planladığı kaydedildi.



PKK ELEBAŞLARI YÖNETİYOR



Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Fırat’ın doğusunda ve batındaki sözde kantonları birleştirerek Akdeniz’e açılma hayalini son vermişti. Terör örgütünün devlet kurma hayali kurduğu “Rojava” olarak adlandırdığı bölgeye son TSK’nın sınır ötesi harekatları sonrası ABD’nin telkinleriyle Suriye’nin kuzeyi ifadelerin kullanmaya başlamıştı. Yine ABD’nin telkinleriyle birçok kez isim değiştiren ve YPG’nin çatısın altında bulunan “Suriye Demokratik Güçleri” terör örgütü PKK’nın Kandil’den giden elebaşları yönetiyor.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’na Ergani 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı’ndan sınır birliklerine mühimmat sevkiyatı yapılaya devam ediliyor.

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