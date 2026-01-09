Habertürk
Habertürk
        Sürmene'deki Karacakaya Camii ahşap motifleriyle göz kamaştırıyor

        Sürmene'deki Karacakaya Camii ahşap motifleriyle göz kamaştırıyor

        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tarihi Karacakaya Camii ahşap motifleri ile göz kamaştırıyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:55
        Trabzon’un Sürmene ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Karacakaya Mahallesi Camii, mimarisi ve ahşap süslemeleriyle dikkati çekiyor.

        Günümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmayan caminin, açılış beratına göre 1901 yılında inşa edildiği biliniyor. Yaklaşık 125 yıldır özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan yapı, 2002 yılında mahalle sakinleri tarafından onarıldı. Bu onarım sırasında caminin kuzey cephesine iki katlı betonarme müştemilat eklendi, ayrıca betonarme bir minare yapıldı.

        Cami, 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi. Restorasyon çerçevesinde sonradan eklenen betonarme minare yıkılarak yerine taş minare inşa edildi ve yapı, özgün mimari kimliğine uygun hale getirildi.

        Hafif eğimli bir arazi üzerine kurulan ve çevresinde haziresi bulunan cami, kareye yakın dikdörtgen planıyla öne çıkıyor. Kesme taş malzeme kullanılarak yığma teknikle inşa edilen yapıda, doğu cephesindeki son cemaat yeri ve mahfil balkonu düzenlemesi dikkat çekiyor. Geniş saçaklı kırma çatı, alaturka kiremit örtü ve ahşap tavanlar caminin mimari karakterini yansıtıyor.

        İç mekânda ahşap tavan ve döşeme, geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş mahfil korkulukları, sade taş mihrap ve ince işçilikli ahşap minber ön plana çıkıyor. Harim (Camide ibadet edilen iç mekan) duvarlarını süsleyen kalemişlerinde ise ayet kartuşları, çiçek motifleri, selvi ağaçları ve cami minyatürleri yer alıyor.

        Yapılan restorasyon çalışmalarıyla Karacakaya Mahallesi Camii, hem ibadet mekânı hem de kültürel miras değeriyle bölgenin önemli tarihi yapıları arasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

        Gün Başlıyor - 7 Ocak 2026 (ABD'den İran'a Müdahale Tehdidi)

        Venezuela petrolü ABD'ye getirilecek. İsrail-Suriye hattında yeni görüşme. SDG Halep'te sivillere saldırdı. Rapor mesaisinde 2.toplantı. MHP'li Yıldız'dan İnfaz Kanunu mesajı. En düşük emekli aylığı ne olacak? CHP İstanbul İl Kongresi Davası. MİT'ten Arabistanlı Lawrence belgesi. Fidan'dan Suriye mesajı. Belediye Başkanına saldırı girişimi. ABD'den Venezuela'da petrol hamlesi. ABD'ye tepki için miting düzenlenecek. ABD'den İrana müdahale tehdidi. Havalar yeniden soğuyacak mı? İstanbul'a kar geri gelecek mi? Gün Başlıyor'da Semiha Şahin sundu.  

        #Karacakaya Camii
        #trabzon
        #Sürmene
