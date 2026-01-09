Sürmene'deki Karacakaya Camii ahşap motifleriyle göz kamaştırıyor

Trabzon’un Sürmene ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Karacakaya Mahallesi Camii, mimarisi ve ahşap süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Günümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmayan caminin, açılış beratına göre 1901 yılında inşa edildiği biliniyor. Yaklaşık 125 yıldır özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan yapı, 2002 yılında mahalle sakinleri tarafından onarıldı. Bu onarım sırasında caminin kuzey cephesine iki katlı betonarme müştemilat eklendi, ayrıca betonarme bir minare yapıldı.

Cami, 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi. Restorasyon çerçevesinde sonradan eklenen betonarme minare yıkılarak yerine taş minare inşa edildi ve yapı, özgün mimari kimliğine uygun hale getirildi.

Hafif eğimli bir arazi üzerine kurulan ve çevresinde haziresi bulunan cami, kareye yakın dikdörtgen planıyla öne çıkıyor. Kesme taş malzeme kullanılarak yığma teknikle inşa edilen yapıda, doğu cephesindeki son cemaat yeri ve mahfil balkonu düzenlemesi dikkat çekiyor. Geniş saçaklı kırma çatı, alaturka kiremit örtü ve ahşap tavanlar caminin mimari karakterini yansıtıyor.