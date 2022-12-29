Güldür Güldür Show 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.0'da izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel konukları ile gündeme gelen Ali Sunal'ın sunduğu eğlence programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. İşte yılbaşında ekranda olacak olan programın birbirinden başarılı ve özel konukları...