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Sürpriz konuklar! İşte Güldür Güldür yılbaşı özel konukları

Güldür Güldür Show ile kahkaha tufanına hazır olun. SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür yılbaşı özel bölümü ile gündeme geldi. Güldür Güldür yılbaşı özel bölümünde birbirinden eğlenceli performanslar ve müzik şöleni sizleri bekliyor. İşte Güldür Güldür yılbaşı özel konukları...

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  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    Güldür Güldür Show 31 Aralık Cumartesi günü saat 20.0'da izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel konukları ile gündeme gelen Ali Sunal'ın sunduğu eğlence programı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. İşte yılbaşında ekranda olacak olan programın birbirinden başarılı ve özel konukları...
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA YILBAŞI SÜRPRİZLERİ!

    Show TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. 
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

    Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    Levent Yüksel, Aleyna Tilki, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan ve Türkiye’nin en geniş hayran kitlesine sahip olan isimlerinden Sagopa Kajmer ve Ramiz izleyicilere müzik ziyafeti sunarken Devrim Özkan ve televizyon tarihinin fenomen ismi Sadettin Teksoy kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı kadrosu ise şu şekilde; 
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu,
  • Sürpriz isimler! Güldür Güldür yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı! Güldür Güldür yılbaşı özel konukları kimler?

    Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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