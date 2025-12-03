Sürpriz soundtrack

'Bak Postacı Geliyor' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, Denizli yöresine ait 'Hıkkıdık Tuttu Beni' türküsünü film için seslendirdi. Söz ve müziği Özay Gönlüm'e ait olan türkünün yeniden düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Kemal Başbuğ'un klip yönetmenliğini yaptığı şarkı klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yerini aldı.

1960'LARIN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK!

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar' ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor', 12 Aralık'ta vizyonda olacak.