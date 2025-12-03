Habertürk
        Haberler Müzik Sürpriz soundtrack

        Sürpriz soundtrack

        Ozan Akbaba ile Deniz Barut'un başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazıp, yönettiği 'Bak Postacı Geliyor'a sürpriz soundtrack yapıldı

        Giriş: 03.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:06
        Sürpriz soundtrack
        'Bak Postacı Geliyor' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, Denizli yöresine ait 'Hıkkıdık Tuttu Beni' türküsünü film için seslendirdi. Söz ve müziği Özay Gönlüm'e ait olan türkünün yeniden düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Kemal Başbuğ'un klip yönetmenliğini yaptığı şarkı klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        1960'LARIN EGE'SİNDE İMKANSIZ AŞK!

        İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan 'Osman'ın, 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı 'Gülizar' ile kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Bak Postacı Geliyor', 12 Aralık'ta vizyonda olacak.

        #Bak Postacı Geliyor
        #ozan akbaba
        #deniz barut
