Survivor'da veda gecesi için nefesler tutuldu. Yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkadı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor 'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.