        Haberler Bilgi Magazin SÜRPRİZ VEDA! Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor Ünlüler Gönüller'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşandı. İlk etapta Gönüllüler ve Ünlüler takımı, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise eleme düellosu finalinde Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...

        Giriş: 15.01.2026 - 20:13 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:42
        Survivor'da veda gecesi için nefesler tutuldu. Yayınlanacak yeni bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkadı, kazanan takım ise ödülün tadını çıkardı. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Ocak Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor 'da elenen isim Dilan Çıtak oldu.

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Lina

        Meryem

        Dilan

        Seren Ay

