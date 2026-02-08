Habertürk
        SÜRPRİZ VEDA! Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Şubat 2026 Pazar Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Pazar Survivor kim elendi, kim gitti?

        Survivor'da çifte heyecan yaşandı. İlk etapta kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise eleme düeollsu finalinde Doğuş ve Can adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine üstün gelen tarafın Survivor macerası sürdü. Eleme düellosunda kaybeden isim ise Survivor'a veda etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor kim elendi?" İşte 8 Şubat 2026 Pazar Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 20:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:26
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununda dengede kalan takım, puan üstünlüğü ile ödülün sahibi oldu. Ödül oyununun hemen ardından ise Doğuş ve Can eleme düellosunda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Kaybeden taraf adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Şubat Pazar Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Doğuş

        Can

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

