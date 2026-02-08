Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununda dengede kalan takım, puan üstünlüğü ile ödülün sahibi oldu. Ödül oyununun hemen ardından ise Doğuş ve Can eleme düellosunda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Kaybeden taraf adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Şubat Pazar Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...