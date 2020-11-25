Hızla yayılan Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek adına alınan yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Tedbirler kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Peki, sürücü kursları kapandı mı? Ehliyet sınavları yapılacak mı, ertelendi mi?

SÜRÜCÜ KURSLARI KAPATILDI MI?

MEB, ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıkladı. Bu kurumlar uygulamalı eğitimlere yüz yüze eğitimin başladıktan sonra devam edecek. Yapılan son açıklamaya göre uzaktan eğitim 4 Ocak'a kadar devam edecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI EĞİTİME DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım-4 Ocak arasında yüz yüze eğitime ara verildi. MEB, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim kursları, belediyelerle yapılan eğitim iş birliği kapsamında açılan kurslarla ilgili illere yazı gönderdi.

Gönderilen bu yazıya göre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda, 4 Ocak'a kadar bu merkezlerde bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek ancak grup eğitimi yapılmayacak.

EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.