SURVIVOR 2019 SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ekranlara gelen bölümde Türk yarışmacılar sembol oyunu için yarıştılar. Erkeklerde sembolü kazanan isim OKAY oldu. Kadın yarışmacılarda da rekabetin üst düzeye çıktığı sembol oyununda kazanan isim SEDA oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Türkiye takımında önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadın yarışmacılarda bireysel dokunulmazlığın sahibi Sude olurken, erkek yarışmacılarda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Bora oldu. Akşam yapılan konseydeki oylamada Kader'in ismi ilk eleme adayı olarak yazılırken, Okay ile Atakan diğer eleme adayları oldu.