Survivor 2020 takımları açıklandı. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi ekranlara gelmişti. 2020'de yeniden ünlüler - gönüllüler formatına dönüldü. İşte Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı...
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI
- Ersin Korkut
- Uğur Pektaş
- Aycan Yanaş
- Derya Can
- Parviz Abdullayev
- Elif Gören
- Barış Murat Yağcı
- Şaziye İvegin Üner
- Mert Öcal
- Tuğba Melis Türk
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
- Fatoş Günaydın
- Burak Yurdugör
- Meryem Kasap
- Sadık Ardahan
- Evrim Kekik
- Cemal Can Canseven
- Makbule Karabudak
- Ceyhun Jay
- Tayfun Erdoğan
- Nisa Bölükbasi
- Yasin Obuz
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