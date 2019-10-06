Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda?

Survivor, yeni sezon maratonuna hazırlanıyor. 2019 yılında yayınlanan maraton Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişti. Acun Ilıcalı ve ekibinin bir daha bu konseptte ilerlemeyeceği öğrenildi. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bu sezonki yarışmanın geçmiş yıllardakilerinden hepsinden daha iddialı olmasını planlıyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020'ye dair detaylar...

SURVIVOR TÜRKİYE 2020 FORMATI NE OLACAK?

Survivor'da yeni sezon formatı belli oldu! Geçtiğimiz sezon Türkiye - Yunanistan olarak başlayan ardından Siyah - Beyaz takım olarak devam eden Survivor yarışması, tekrar Ünlüler - Gönüllüler'e dönecek. Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler mücadelesini izleyeceğiz. Acun Ilıcalı formatın Ünlüler - Gönüllüler olacağı açıkladı.

SURVIVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin başlangıç tarihiyle ilgili Acun Ilıcalı ve TV8'den henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz sezon Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Survivor 2020'nin de Şubat ayının ortalarında 15-20 Şubat 2020 tarihinde başlaması bekleniyor.

SURVIVOR TÜRKİYE YENİ SEZON YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin ilk yarışmacısının Ersin Korkut olması neredeyse kesinleşti. Yeni formatta Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer alması bekleniyor. Ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya ter dökeceği mücadelelerde, gönüllüler ekibinde de tanınmış simaların yer alması beklentiler arasında. Eylül - Ekim aylarında Survivor 2020 yarışmacı elemelerinin başlaması bekleniyor.