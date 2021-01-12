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Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 başladı. Ünlüler ve Gönüllüler ödülleri kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Daha ilk haftadan elenerek adaya veda etmek istemeyen yarışmacılar kendini göstermek için her şeylerini ortaya koyuyor. Son bölümde bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor 2021 eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları....

Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de heyecan dorukta! İlk bölümde İlayda, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçmişti. İkinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ise takımına en önemli sayıyı kazandırdı. Birinci eleme adayı Gönüllüler takımından Sena olmuştu. Peki Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Reşat'a ada konseyinde kötü bir haber verdi:

"Reşat senin için kırmızı alarm var. Doktorumuz Metin Kuş'un söylediğine göre ayağında ciddi bir durum var. Kırık var. Aldığım bilgiye göre Survivor'a devam edememe durumun var. İyileşecek kırık varmış iyileşecemyecek kırık varmış. Kesin konuşmuyorum ama aldığım bilgiye göre, doktorumuz görmem lazım dedi. O inceledikten sonra verecek bu kararı, normal bir kırık iyileşmesi olmayabilir. Allahtan ümit kesilmez ama yarışmadan alabiliriz dedi doktorumuz. "

Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Reşat gözyaşlarına engel olamadı, yarışmadan alınmamasını istedi ve "Tek ayakla devam ederim." dedi. Gönüllüler takımı duygusal anlar yaşadı.

Gönüllüler eleme adayı çıkarmak için oylama yaptı. En çok Hanzade ile Dora'nın ismi çıktı. Ancak Dora eleme adayı oldu. Salı akşamı bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Üç eleme adayından biri adaya veda edecek.

Birinci eleme aday: SENA

İkinci aday: DORA

DOKUNULMAZLIK OYUNU SKORU:

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 8

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