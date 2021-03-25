'Bir daha evlenmem!'

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu hafta bir veda yaşandı. Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını birer kez kaybeden Ünlüler ve Gönüllüler takımı, eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ünlülerin kazandığı iletişim oyunu sonrasında toplanan eleme konseyinde sürpriz bir SMS birincisi çıktı. 23 Mart Salı akşamı Survivor 54. bölümde SMS sıralamasına göre elenen isim belli oldu. İşte Survivor’da elenen isim ve konseyde yaşananlar…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? 2021

Survivor’da bu haftanın eleme adayları; Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe oldu. Eleme potasındaki bu beş aday arasından SMS sıralamasına göre en az oy alan yarışmacı Gonca, Survivor’dan elendi.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacıların mental olarak en çok istedikleri iletişim ödülü için parkurda zorlu bir mücadele verildi.

SURVİVOR’DA PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam oynanan performans oyununu kazanan kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu, Ünlülerden Sergen oldu.

EXXEN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Ünlüler takımı

1. Çağrı Atakan

2. İsmail Balaban

3. Batuhan Karacakaya

4. İlayda Şeker

5. Doğan Keser

6. Melis Sezer

7. Sergen

8. Merve Aydın

9. Öykü Çelik

10. Gonca Kakar

Gönüllüler takımı

1. Poyraz

2. Ayşe

3. Dora

4. Reşat

5. Aleyna Ç.

6. Hanzade

7. Berkay

8. Aleyna K.

9. Steven

SURVIVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989’da doğdu. 32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Gonca Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıran Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kg ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söylüyor.