Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 23 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de bu hafta Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti. Oyun sonrasında toplanan eleme konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler SMS birincileri açıklandı. SMS birincileri tarafından 4. ve 5. eleme adayları açıklandı. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 23 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 23 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu hafta bir veda yaşandı. Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını birer kez kaybeden Ünlüler ve Gönüllüler takımı, eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Ünlülerin kazandığı iletişim oyunu sonrasında toplanan eleme konseyinde sürpriz bir SMS birincisi çıktı. 23 Mart Salı akşamı Survivor 54. bölümde SMS sıralamasına göre elenen isim belli oldu. İşte Survivor’da elenen isim ve konseyde yaşananlar…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? 2021

Survivor’da bu haftanın eleme adayları; Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe oldu. Eleme potasındaki bu beş aday arasından SMS sıralamasına göre en az oy alan yarışmacı Gonca, Survivor’dan elendi.

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacıların mental olarak en çok istedikleri iletişim ödülü için parkurda zorlu bir mücadele verildi.

SURVİVOR’DA PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam oynanan performans oyununu kazanan kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu, Ünlülerden Sergen oldu.

EXXEN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Ünlüler takımı

1. Çağrı Atakan
2. İsmail Balaban
3. Batuhan Karacakaya
4. İlayda Şeker
5. Doğan Keser
6. Melis Sezer
7. Sergen
8. Merve Aydın
9. Öykü Çelik
10. Gonca Kakar

Gönüllüler takımı

1. Poyraz
2. Ayşe
3. Dora
4. Reşat
5. Aleyna Ç.
6. Hanzade
7. Berkay
8. Aleyna K.
9. Steven

SURVIVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989’da doğdu. 32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Gonca Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıran Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kg ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON24 Mart reyting sonuçları
Benim Adım Melek 59. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 58. son bölüm...
TELEVİZYONBenim Adım Melek 59. yeni bölüm fragmanı...
Masumiyet 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 5. son bölüm
TELEVİZYONMasumiyet yeni fragman yayında mı?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler?
TELEVİZYONYağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir?
Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 51. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı...
Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir yeni fragman geldi mi?
Sadakatsiz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 23. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?
Ramo 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle
TELEVİZYON"Sorunumuz çözülmedi Ramo!"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. yeni bölüm 2. fragman yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYONKuzey ile Yıldız'ın bebeğinin cinsiyeti belli oluyor!
Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONBirbirinden renkli skeçlerle kahkaha hız kesmiyor!