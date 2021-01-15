Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimdir? Sorusu TV8 ekranlarında yayınlanmasının ardından merak konusu oldu.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER KADROSU
Ünlüler Takımı
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker
Gönüllüler Takımı
Uğurtan
Sancakay
Emin
Hanzade
Yunus Emre
Poyraz
Ayşe
Reşat
Aleyna
Steven
Acun Ilıcalı ada konseyinde Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının Ünlüler takımına geçeceğini söyledi. Gönüllüler takımındaki yarışmacıların oylamalarıyla karşı takıma geçen isim İlayda Şeker oldu.
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