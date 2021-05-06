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Survivor 2021 yeni takımlar: Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler?

Survivor 2021'de çeyrek finale kısa bir süre kalmışken Ünlüler takımının hızlı bir şekilde erimesi sonucu Acun Ilıcalı ve ekibi takımların karıştırılması ve eşitliğin sağlanması kararı verdi. Seyircilerin merakla beklediği takımların isimleri Kırmızı ve Mavi takım olarak değişti. Aralarında aşk olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya aynı takımda yer aldı. İşte Survivor'da yeni takımlar...

Survivor 2021 yeni takımlar: Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler?

Survivor 2021'de yeni takımlar bu akşam ilk kez parkura çıkıyor. Ünlüler takımının adeta erimesi sonucunda Acun Ilıcalı, takımları karıştırmaya karar verdi. Ünlüler takımında İsmail, Batuhan, Sergen ve Merve kalmıştı. Gönüllüler takımında ise Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Dora, Steve, Berkay, Poyraz ve Ayşe kalmıştı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı yeni Kırmızı ve Mavi takımı açıkladı. Peki Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları kimler oldu? Survivor yeni takımlar nasıl şekilllendi? İşte detaylar...

KIRMIZI TAKIM

Berkay
Batuhan
Aleyna Çalışkan
Aleyna Kalaycıoğlu
İsmail Balaban

MAVİ TAKIM

Steven
Merve Aydın
Poyraz
Sergen
Ayşe
Dora

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