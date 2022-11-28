Survivor 2023 kadrosunda iki sürpriz isim birden! Survivor Fenomenler için geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor 2023 kadrosunda iki sürpriz isim birden! Survivor Fenomenler için geri sayım başladı

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada format değişikliğine gidilirken Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen ismimler gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Kadroda Fenomenlerin olduğu açıklanırken iki isme daha teklif gittiği iddia edildi. İşte Survivor 2023 kadrosu ve kadroda yer alması beklenen isimler...

ABONE OL
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yeni sezonda yeni formatla geri dönüyor. apımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmanın ilk tanıtımı yayınlandı. Yeni sezonda Survivor’da yer almak isteyen kişiler için Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Survivor’da bu sezonda aynı zamanda "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması damgasını vurdu. Yapılan bu açıklama heyecanlandırırken sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Dominik'e gidecek.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVİVOR'DA İKİ SÜRPRİZ İSİM!

    Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 kadrosu ve formatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekerken yeni sezonda Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusunun yer alacağı söylenirken diğer iddia edilen isimde Arda Kural oldu. Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi. Teklifi kabul ettiği söylenen Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

    Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023’e katılma şansına sahip olun" dedi.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. 
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    TV8'in en çok izlenen iki yarıışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre, Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

    Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak.

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

    Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,  Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.

    Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Stevan Salam
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Semih Öztürk
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Yaren Alaca
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Merve Yalçın
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Merve Aydın
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Hikmet Tuğsuz
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Hakan Hatipoğlu
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Furkan Kızılay
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Cellat (Özgür Deniz)
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Damla Can
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Arda Kural
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Ersin Arıcı
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVİVOR 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 başvuru resmi sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Adaylar "tv8basvuru.com" linkinden formu doldurarak başvurularını yapabilecek.
  • SURVİVOR 2023 KADROSU: Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni format nasıl olacak? Survivor başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

    Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;

    İsim soyisim,

    Cinsiyet,

    E-posta adresi,

    Boy ve kilo

    İş, ev ve cep telefon numarası

    Yaşanan şehir ve semt

    Doğum tarihi ve yeri

    Memleket

    Meslek ve eğitim durumu

    Medeni durum ve çocuk bilgisi

    Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

    Sigara kullanıyor musunuz,

    Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

    Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

    Yüzme biliyor musunuz,

    Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

    Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

    Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

    Ödülü ne için harcayacaksınız,

    Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

    Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

    Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

    Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

    Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

    Başvuru videosu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.