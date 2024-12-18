ADEM KILIÇCI KİMDİR?

1986 doğumlu olan Adem Kılıçcıcıcı, Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem’in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur.

21 yaşına kadar Ağrı’da kalmış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.