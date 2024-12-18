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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Adem Kılıçcı'ın hayatı

        Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Survivor All Star 2025 yarışmacısı Adem Kılıçcı'nın biyografisi

        Survivor için geri sayım sürerken, All Star kadrosu şekilleniyor. İddialı kadrosuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan Survivor'da Acun Ilıcalı, All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımını açıkladı. Bu kapsamda Survivor All Star kadrosuna katılan Adem Kılıçcı'nın hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Adem Kılıçcı kimdir? İşte Survivor All Star 2025 yarışmacısı Adem Kılıçcı'nın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:18
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        Survivor All Star'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu ada şartları ve iddialı parkurlarıyla yarışmacıların ter döktüğü Survivor'da, All Star 2025 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor kadrosuna katılan isimler arasında yer alan Adem Kılıçcı'nın hayatı, yayınlanan fragmanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, "Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte 2025 Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıçcı'nın hakkında tüm merak edilenler...

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        ADEM KILIÇCI KİMDİR?

        1986 doğumlu olan Adem Kılıçcıcıcı, Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem’in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur.

        21 yaşına kadar Ağrı’da kalmış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.

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        2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.

        2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı. 2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştır.

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        SURVİVOR 2025 KADROSU

        ÜNLÜLER TAKIMI

        İsmail Balaban

        Serenay Aktaş

        Barış Murat Yağcı

        Sema Aydemir

        Zeynep Alkan

        Batuhan Karacakaya

        Yağmur Banda

        Ayşe Yüksel

        Adem Kılıçcı

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        GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Batuhan

        Tuğba

        Adilhan

        Dilşah

        Mevlüt

        Kübra

        Göksu

        Kaan

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