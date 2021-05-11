Ramazan Bayramı'nda yasak var mı?

Aleyna Kalayıoğlu, Survivor 2021'in en başarılı kadın yarışmacıları arasında yer alıyor. Sosya medyada da sık sık konuşulan isimlerden biri. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.