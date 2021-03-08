Survivor'da 2021 yarışmacı kadrosundaki isimler merak ediliyor. Peki Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor? İşte Survivor Aleyna hakkında...

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu, gerçekleştirdiği hayallerini Survivor parkurlarındaki mücadelesiyle taçlandırmaya gittiğini belirtmiştir.

Yalova'da çocukluğunu geçiren ve burada büyüyen Survivor Aleyna, 10 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını ifade etmiştir. Annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşındığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, burada yaşamıştır.

İstanbul'a taşınan ve burada lise öğrenimi görürken dil eğitimine de ağırlık verdiğini söyleyen Survivor Aleyna, ABD'de Uçak Mühendisliği Bölümü kazandığını belirtmiştir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor başvurusunu da bu sırada yapmıştır.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.