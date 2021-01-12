TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.



ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

SURVİVOR 2021’E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”