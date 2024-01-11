2024 yılının en güçlü All Star yarışmacılarından biri olan Yunus Emre dün akşam yayınlanan bölümde gösterdiği performansla gündem oldu. Peki, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yunus Emre sevgilisi kim? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasında ter döken Yunus Emre Özden 1993 doğumludur. Başarılı isim Silivri'de ikamet etmektedir. Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyan Yunus Emre Özden, lise döneminde yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle kilo aldığını ve bu durumun okul hayatını etkilediğini belirtmiştir. Tedavi olan Özden, 96 kilodan 64 kiloya düşünce başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlamıştır. Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini açıkladı.

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Sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor.

2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor. MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.