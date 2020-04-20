Survivor Aşkım kimdir?

Survivor Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan ve ilk yarışmasında başarılı performans sergileyen Aşkım Burçe Tunay izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Jimnastik A Milli Takım sporcusu olan Survivor Aşkım'ın hayatını ve kariyerini sizler için derledik...
SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
Okuduğu okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
Başarıları:
Yurtiçi:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
Yurtdışı:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
YORUMLAR