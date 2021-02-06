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Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor 2021 Barış Özbek kaç yaşında ve nereli?

Survivor Barış Özbek kimdir? Sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor 2021 Ünlüler takımında yarışan futbolcu Barış Özbek merak ediliyor. Peki, Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor 2021 Barış Özbek kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor 2021 Barış Özbek kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, Süper ligde Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere başarılı futbolu ile hatırlanıyor. Survivor takipçileri, yeni sezon tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacıların hayatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki Survivor Barış Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barış Özbek evli mi? İşte Barış Özbek hakkında bilgiler…

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya Castrop-Rauxel’de doğmuştur. 34 yaşındaki Barış Özbek, verdiği bir röportajda, ailesinin yıllar önce Ankara’dan Almanya’ya yerleştiğini, babasının madenci olduğunu annesinin ev hanımı olduğunu belirtmiştir. Barış Özbek, verdiği bir röportajda 3 erkek kardeş olduklarını, kendisinin ise ortanca çocuk olduğunu dile getirmektedir. Barış Özbek’in 28 yaşındaki kardeşi Ufuk Özbek de kendisi gibi futbolcudur. Ufuk Özbek, Almanya’da Borussia Dortmund II takımında oynamaktadır.

FUTBOLA 6 YAŞINDA BAŞLADI

Barış Özbek, futbolla 6 yaşında tanıştığını ve yaşadıkları bölgedeki insanların futbola çok düşkün olduğunu belirtiyor. Her çocuk gibi sokakta futbol oynadığını ve o zamanlar bir futbol kulübünde yer almayı çok da düşünmediğini ifade eden Survivor Barış Özbek, annesinin onu götürüp BG Schwerin adlı takımın alt yapısına yazdırmasıyla futbolculuk kariyerine resmi olarak giriş yapmıştır. Çocukluk yıllarında Tugay Kerimoğlu hayranı olduğunu söyleyen Barış Özbek, Schwerin’deki ilk maçında 12-0 galip geldiklerini ancak o karşılaşmada hiç gol atamadığını ifade ediyor. Daha sonra bu durumun da üstesinden geldiğini söyleyen Barış Özbek, sonraki maçlarda çok gol attığını hatta gol krallıklarının da bulunduğunu belirtiyor.

BARIŞ ÖZBEK HANGİ TAKIMLI?

Survivor Barış Özbek ayrıca babasının da sıkı bir futbol izleyicisi olduğunu, küçükken, onunla birlikte maçlara gittiğini ifade ediyor. Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı aldığı dönem gösterdiği başarıdan çok etkilendiğini söyleyen Barış Özbek, sarı kırmızı takımın UEFA Kupası’nı kaldırdığı günü ‘Bayram’ olarak nitelendiriyor. Barış Özbek, çocuk yaşlarda sevinçten gözyaşı döküp hayalini kurduğu takımda forma giydiğini ve bu nedenle de çok gururlu olduğunu belirtiyor.

BARIŞ ÖZBEK’İN KARİYERİ

Futbola, Almanya’da BG Schwerin altyapısında başlayan Barış Özbek, 2003-2004 yılında Tus Hordel’de forma giymiş ve 2005 yılında da Rot-Weiss Essen altyapısına dâhil olmuştur. Burada 2 yıl boyunca A takım forması giyen Barış Özbek, 39 maçta 1 gol attı. Barış Özbek, aynı takımda forma giydiği futbolcu Serkan Çalık ile 2007-2008 sezonunda Galatasaray’a transfer olarak adını tüm Türkiye’ye duyurdu.

BARIŞ ÖZBEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2005-2007 Rot-Weiss Essen

2007-2011 Galatasaray

2011-2013 Trabzonspor

2013-2015 Union Berlin

2015-2016 Kayserispor

2016-2017 MSV Duisburg

2018-2020 Fatih Karagümrük

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