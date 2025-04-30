"SURVİVOR'DA DEVAM ETME ŞANSI PEK YOK"

Survivor'da gerilimin ardından acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Normalde eşleşmelerin olup düellonun olması gerekiyor ancak bir gelişme oldu. Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, "Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin" açıklamasında bulundu.

"Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık. Bu mesajı kaldırabilirdik açıkçası. Sonra annenden mesaj geldi" diyen Acun Ilıcalı, "Yine son 1 ay ve yine dönen dolaplar. Yine bize suçlama. 'Başkasını şampiyon yapacaksınız diyor. Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi, Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz' demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz. Ailenin bu kadar tepkisi varsa ben niye böyle bir şeyin altında kalayım? 15 sezon Survivor çektik. Bu 15 sezonda herhangi bir yarışmacının, başına gelen bir şey hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum, hatırlayan söylesin. Dünyanın en zor yarışması diyoruz, biliyorsunuz. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor" ifadelerini kullandı.