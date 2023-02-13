Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor geçtiğimiz haftadan beri yayınlanmıyor. Survivor bu akşam da TV yayın akışında yer almıyor. Bu sene yeni bir formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'ın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte Survivor'ın yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...