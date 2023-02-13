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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor bitti mi, bu akşam var mı? TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yasa boğuldu. Yaşanan acı olayın sonrasında haftanın 5 günü yayınlanan Survivor bir haftadır ekranlara gelmiyor. Survivor bugün de TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın izleyicileri için Survivor bitti mi, ne zaman başlayacak? sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte konuya dair detaylar haberimizde...

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  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

    Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor geçtiğimiz haftadan beri yayınlanmıyor. Survivor bu akşam da TV yayın akışında yer almıyor.  Bu sene yeni bir formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'ın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte Survivor'ın yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

    SURVIVOR BİTTİ Mİ, BU AKŞAM YOK MU?

    Survivor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdumuzun dört bir yanınnda derin üzüntüye yol açan deprem nedeniyle yayınlanmayacak.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

    SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'ın ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

    SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE?

    Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.
  • Survivor bitti mi, bu akşam var mı, yok mu? 13 Şubat 2023 TV8 yayın akışı ile Survivor ne zaman başlayacak?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    NTV / TV8 ortak deprem yayını (Süresiz)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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