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Survivor Biyografi: Aleyna Kalaycıoğlu | Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor 2020 - 2021 sezonun başlamasıyla birlikte başta yarışmayı yakından takip eden izleyiciler olmak üzere kamuoyunun genelinde Survivor yarışmacıları yakından merak ediliyor. Bu yarışmacılardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu... Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu evli mi? İşte, Survivor Aleyna hakkında araştırılan detaylar...

Survivor Biyografi: Aleyna Kalaycıoğlu | Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

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