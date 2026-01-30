Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı

        Survivor bu akşam yok mu? 30 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler yeni sezonu ile izleyicilerle buluştu. Genellikle haftanın 7 günü izleyici karşısına çıkan Survivor, ödül ve dokunulmazlık oyunları ile akşam saatlerinde ekranlara geliyor. Bu kapsamda Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması, "Survivor bu akşam yok mu? 30 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 30 Ocak 2026 Cuma TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:24
        Survivor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Genellikle her akşam yayınlanan Survivor, TV8 canlı yayın akşında yer almaması, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" İşte Survivor yeni bölüm tarihi...

        SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

        Survivor'un TV8 yayın akışında yer almasına karşın film yayınlanması 'Survivor bu akşam var mı' sorusunu gündeme taşıdı. Bu akşam Survivor yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. 30 Ocak Cuma günü O Ses Türkiye programı izleyiciyle buluşacak.

        SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Survivor yeni bölümün 31 Ocak 2026 Cumartesi günü ekrana gelecek.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

