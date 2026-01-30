Survivor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Genellikle her akşam yayınlanan Survivor, TV8 canlı yayın akşında yer almaması, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Ocak Cuma Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" İşte Survivor yeni bölüm tarihi...