Survivor neden yok? 22 Ocak Çarşamba yarın Survivor yayınlanacak mı?
"Survivor yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi?" araştırmaları hız kazanmıştı. Yayın akışında yer alan ve fragmanı yayınlanan TV8 programı Survivor bugün yayınlanmıyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu yarışma programının yarın olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor neden yok? Survivor yarın yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Survivor bu akşam yeni bölümüyle gelmiyor onun yerine Yemekteyiz yarışması ekranda yer alıyor. Fragmanı sonrasında merak konusu olan yarışamnın yarın yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. İşte Survivor yeni bölümüne dair güncel bilgiler...
SURVİVOR ALL STAR BU AKŞAM YOK MU, BU HAFTA YAYINLANACAK MI?
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yaşanan yangın faciası nedeniyle, 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu nedenle televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini bugün yayınlamayacak.
Survivor'ın resmi hesaplarından henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
20 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.