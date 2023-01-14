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Survivor yeni sezon yarışmacılarından Buse Plan kimdir? İşte hayatı

Survivor 2023 yeni konsepti ve yarışmacıları ile gündeme geldi. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Buse Plan, kendisini gezgin bir fenomen olarak tanımlamaktadır. Buse Plan'ın, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans merak edilirken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Buse Plan hayatı ve kariyeri...

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  • Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Buse Plan hayatı

    Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Fenomenler takımından Buse Plan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse Plan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Buse Plan hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Buse Plan hayatı

    BUSE PLAN KİMDİR?

    Buse Plan, Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır. Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. 
  • Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Buse Plan hayatı

    Buse Plan Dominik'e gitmeden hemen önce sosyal medyada üzerinden şu sözleri paylaştı;

    Buse Plan paylaşımında, "Dostlar ben gidiyorum. 10 seneyi aşkındır sosyal medyada kendi tarzımda içeriklerimi ürettim. Aranızdan birilerine motivasyon olabilmek bana çok iyi hissettirdi. Birebirde beni tanımayan ama ailesinin içindenmişim gibi her koşulda yanımda olan sizlere gitmeden bir teşekkür etmek istiyorum. Ben yine aynı ben olmaya devam edicem. Sosyal medyanın dışında da bambaşka yerlere uzandığım bir serüvene doğru yola çıkıyorum bu gece.
  • Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Fenomenler kadrosundaki Buse Plan hayatı

    Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım. Duygusalım son bi kaç gündür; size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşicem. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik’e taşımaya gidiyor." 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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