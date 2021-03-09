Temizlik Benim İşim bugün neden yok?

Survivor 2021'de öfkeli tavırları ile sık sık tartışmaların odağında yer alan Çağrı Atakan bu kez sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Acun Ilıcalı, daha önce Çağrı Atakan'ı öfkeli çıkışları nedeniyle uyarmıştı. Ada konseyinin acil olarak toplanacağının açıklanması üzerine Çağrı Atakan elenecek mi yoksa ceza mı alacak merak ediliyor.

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

İletişim oyunu mücadelesi sırasında gönüllüler takımına Çağrı sert çıkıyor ve özür dilemelerini istiyor. Gerginliğin artmasıyla araya giren Murat Ceylan'a da sinirlenen Çağrı Atakan, Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.

Survivor Çağrı'nın elenip elenmeyeceği bu akşam belli olacak.