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Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan'ın yaşı, boyu ve mesleği nedir? Çağrı Atakan hakkında

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Oyunculuk yanında kick box ile ilgilenen Çağrı Atakan, seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan'ın yaşı, boyu ve mesleği nedir? Çağrı Atakan hakkında

Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan'ın yaşı, boyu ve mesleği nedir? Çağrı Atakan hakkında

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında. Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan Çağrı Atakan, internette araştırılmaya devam ediyor. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan’a dair bilgiler…

SURVIVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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