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Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Çağrı Atakan evli mi? Çağrı Atakan'ın mesleği ne?

yunculuk yanında kick box ile ilgilenen Çağrı Atakan, seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Peki, Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Çağrı Atakan'ın boyu, kilosu ve mesleği ne?

Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Çağrı Atakan evli mi? Çağrı Atakan'ın mesleği ne?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında. Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan Çağrı Atakan, internette araştırılmaya devam ediyor. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan’a dair bilgiler…

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında yer alacak ve ünlüler takımında yarışacak olan isimler arasında yer alıyor.

SURVİVOR ÇAĞRI EVLİ Mİ BEKAR MI?

Survivor’da yarışan Çağrı Atakan bekar. Yarışmacının sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar ile ilişkisi magazinciler tarafından yakından takip ediliyordu. İlişkilerini gizlemeyen ve birlikte el ele görüntü vermekten çekinmeyen çift flaş bir karar alarak ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı. Çağrı Atakan, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerinde bulundu.

INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor yarışmacıların hayat hikayeleri kadar sosyal medya hesapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor Çağrı Atakan’ın Instagram kullanıcı hesabı cagri.atakan. Ve şu an için yaklaşık 82 bin takipçisi bulunuyor.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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