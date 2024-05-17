Survivor'da kaptanlar belli oluyor! 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından, yeni haftanın takımları netlik kazanacak. Eleme gecesinde Aleyna adaya veda ederken, yeni haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli olacak. İşte 17 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yeni haftanın takımları...
Survivor'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oluyor. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için karşı karşıya gelecek. Yeni takımların belli olmasının ardından dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele başlayacak. Peki, "17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, Survivor All Star takımlar belli oldu mu?" İşte Survivor'da haftanın eleme adayları...
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın takımları belli oluyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanı, kaptanlık oyunu sonrasında netlik kazanacak.
SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Survivor'da yeni haftanın takımları kaptanlık oyunu sonrasında belli olacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı henüz belli olmadı.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da adaya veda eden son isim Aleyna oldu.