Survivor'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oluyor. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için karşı karşıya gelecek. Yeni takımların belli olmasının ardından dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele başlayacak. Peki, "17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, Survivor All Star takımlar belli oldu mu?" İşte Survivor'da haftanın eleme adayları...