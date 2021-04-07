Aleyna Kalaycıoğlu "Evet yaptım, yaptığım şey yanlıştı. Kendimi savunamıyorum." dedi.

Aleyna Çalışkan "Evet doğru, yaptığımız şeyden dolayı pişmanız. Sonunu düşünmedik. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak." dedi.

Acun "Böyle bir olaya göz yummayacağız. Üçüncü yarışmacımıza geliyorum o da İlayda. İlayda bana gelen bilgiye göre sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun."

İlayda ve Hanzade Acun Ilıcalı'nın iddiasını doğruladı. İlayda, kendi ödülünden Hanzade'ye ikram ettiği için ceza aldı.

Acun "Bu bir kural ihlalidir ve bunun sonuçları olacak. Batuhan'a döneceğim, seninle ilgili bir iddia var."