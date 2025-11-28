Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'da sürpriz isimler! Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var? TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        Survivor heyecanı geri dönüyor! TV8'in yarışması, 2026 Ünlüler – All Star sezonu için gün sayarken Acun Ilıcalı yeni yarışmacıları tek tek açıklamaya başladı. Dominik'in zorlu doğasında gerçekleşecek yeni sezona dair paylaşılan her isim, izleyicilerin merakını artırıyor. Hem All Star performansları hem de ünlülerden oluşan güçlü kadro, bu yıl rekabetin daha da sert geçeceğinin sinyalini veriyor. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 28.11.2025 - 23:37
        1

        Survivor 2026 için hazırlıklar hızlanırken gözler yarışmacı listesine çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanacak Ünlüler – All Star sezonu öncesi Acun Ilıcalı'nın duyurduğu isimler gündemde geniş yer buldu. Dominik’teki zorlu etapların yeniden yarışmacılarla buluşacağı yeni sezonda, hem kadro hem de başlayacağı tarih izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni duyurularla birlikte Survivor’da geri sayım başlamış durumda. İşte ayrıntılar...

        2

        SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

        SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

        2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.

        3

        SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?

        All Star

        Zeynep Alkan

        Serenay Aktaş

        Batuhan Karacakaya

        Adem Kılıç

        İsmail Balaban

        Ayşe Yüksel

        Sema Aydemir

        Barış Murat Yağcı

        Yağmur Banda

        Gönüllüler

        Tuğba Yeni

        Dilşah Kurt

        Batuhan Gökgöz

        Mevlüt Koçak

        Göksu Küçükali

        Adilhan Numan

        Kaan Kazgan

        Kübra Avcı

        Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        4

        SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

        Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

        Görseller: TV8

