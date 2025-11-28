Survivor'da sürpriz isimler! Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var?
Survivor heyecanı geri dönüyor! TV8'in yarışması, 2026 Ünlüler – All Star sezonu için gün sayarken Acun Ilıcalı yeni yarışmacıları tek tek açıklamaya başladı. Dominik'in zorlu doğasında gerçekleşecek yeni sezona dair paylaşılan her isim, izleyicilerin merakını artırıyor. Hem All Star performansları hem de ünlülerden oluşan güçlü kadro, bu yıl rekabetin daha da sert geçeceğinin sinyalini veriyor. Detaylar haberimizde...
Survivor 2026 için hazırlıklar hızlanırken gözler yarışmacı listesine çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanacak Ünlüler – All Star sezonu öncesi Acun Ilıcalı'nın duyurduğu isimler gündemde geniş yer buldu. Dominik’teki zorlu etapların yeniden yarışmacılarla buluşacağı yeni sezonda, hem kadro hem de başlayacağı tarih izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni duyurularla birlikte Survivor’da geri sayım başlamış durumda. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.
SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?
All Star
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.