Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un biyografisi
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Dilşah kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri...
Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Dilşah Kurt'un biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dilşah'ın hayatı...
SURVIVOR DİLŞAH KURT KİMDİR?
Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerinden Dilşah Kurt, Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek. Dilşah Kurt 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi oldu.
SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı