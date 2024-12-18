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        Haberler Bilgi Magazin Survivor Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri

        Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un biyografisi

        Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Survivor All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışmanın kadrosu belli oldu. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bu kapsamda Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Survivor Dilşah kimdir?" İşte Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:42
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        Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Dilşah Kurt'un biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dilşah'ın hayatı...

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        SURVIVOR DİLŞAH KURT KİMDİR?

        Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerinden Dilşah Kurt, Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek. Dilşah Kurt 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi oldu.

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        SURVİVOR 2025 KADROSU

        ÜNLÜLER TAKIMI

        İsmail Balaban

        Serenay Aktaş

        Barış Murat Yağcı

        Sema Aydemir

        Zeynep Alkan

        Batuhan Karacakaya

        Yağmur Banda

        Ayşe Yüksel

        Adem Kılıçcı

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        GÖNÜLLÜLER TAKIMI

        Batuhan

        Tuğba

        Adilhan

        Dilşah

        Mevlüt

        Kübra

        Göksu

        Kaan

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