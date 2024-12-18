Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Bu yıl All Star formatında yayınlanacak Survivor'da; sporcular, sanatçılar, birçok ünlü isim ve gönüllü yarışmacı zorlu parkurda şampiyon olmak için yarışacak. Kadroya gönüllülerden dahil olacak Dilşah Kurt'un biyografisi yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Dilşah kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dilşah'ın hayatı...