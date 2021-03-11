Doğan Keser, Survivor 2021’e yedeklerden katılmış ve Ünlüler takımına girmişti. Sosyal medyada yaptığı ilginç videolarla tanınan yarışmacı için Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında araştırmaları yapılıyor. İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser hakkındaki bilgiler…

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.

DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?

Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.

DOĞAN KESER’İN INSTAGRAM HESABI NE?

Son zamanlarda sosyal medyada video üreten ve kendi adıma mizah sayfası olan Doğan Keser’in şu an 270 bin takipçisi var. Instagram‘da aktif bir şekilde devam eden Doğan Keser’in kullanıcı adı “dogankesers”. Aynı şekilde Twitter hesabı ise 'dogankesers' şeklinde.