Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarışılacak. Dominik'te heyecan son hız devam ederken bu akşam yaşanacak kıyasıya rekabetin kazananı merak edilmeye başlandı. Dün akşam gerçekleşen acil durum konseyi izleyenleri ekrana kilitledi. Peki, 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölüm yaşanan gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Survivor'da heyecan son hız devam ediyor. haftanın ilk dokunulmazlık yarışı bu akşam TV8 ekranlarda izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar arasında her geçen gün müdacelenin dozu ve tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak Asena ve Merve arasında yaşanan kavga ikili arasında iplerin kopmasına neden oldu. Sözlü tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Senem Genç kendi isteğiyle Survivor'dan ayrıldığını açıkladı. Peki, "12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı" İşte 12 Mart 2023 Pazar Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    12 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    12 Mart Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR'DA NEDEN KAVGA ÇIKTI?

    Kardelen'in oyun alanında gizlice yemek yediğini tespit edilmesinin ardından yaptırım uygulanacağı açıklandı. Kardelen bu durumla ilgili olarak, " Düne kadar tek başıma yakalandığımı düşünüyordum. Ancak olay böyle değilmiş. Benim yakalanmamın sebebi takım arkadaşlarımmış. Bu noktada hakkımı helal etmiyorum" açıklamasından bulundu ve şüphelendiği isimlerin Merve ile Senem olduğunu söyledi. Ardından söz hakkı alan Merve, Kardelen'e kendisinin haber vermediğini ve bu fikre varmasında Asena'nın da etkisi olabileceğini söyledi. Açıklama üzerine Kardelen olayla ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Daha sonra Asena ve Merve arasında kavga çıktı.
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Gecenin sonunda Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, mavi takımda Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığını ve bu durumdan dolayı da Senem'in Survivor'dan çekildiğini duyurdu.
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI!

    Acun Ilıcalı tarafından toplanan acil durum konseyi Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığı için toplandı. Acun Ilıcalı, Merve'ye fiziksel şiddet uygulayan Asena'ya 6 ödül oyunundan yararlanamayağını açıkladı.
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    ŞAŞIRTAN AYRILIK KARARI

    Gönüllüler takımında yaşanan fiziksel kavganın ardından Senem'in ayrılık kararı yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı şu açıklamalarda bulundu: "Çünkü mavi takımdan Senem yaşanan bu olay karşısında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Ciddi bir olay yaşandı ve bunun sonrasında Senem Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Neden ayrıldı sebebi nedir bu konuyu da açıkçası tam bilmiyorum. Ne yapacağımızı öncelikle açıklıyorum. Bu konuyla ilgili kararlar vermemiz değerlendirmemiz lazım. O yüzden bununla ilgili bir konsey yapacağız ve kararlarımızı açıklayacağız"
  • SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    BU HAFTA ELEME OLMAYACAK

    Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz son yedek yarışmacıları almayacaktık. Senem'in ayrılmasıyla bu hafta veda eden isim olmayacak."

    Senem'in ayrılık kararını öğrenen yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemezken, Barış ve Aziz'in de adaylığı eleme olmayacağı için düştü.

    Değerlendirme toplantısı yapacaklarının altını çizen Acun Ilıcalı, "Yarın anlat bakalım oynayacaksınız. Biz de durumu değerlendirip sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

     

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.