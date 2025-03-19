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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:21
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Sedat eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sedat

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.

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