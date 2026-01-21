Habertürk
        Haberler Bilgi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Son eleme adayının belirleneceği gecede, dokunulmazlığı kazanan takım günü kayıpsız tamamlayacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ocak Çarşamba Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 21.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:26
        1

        Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Eren, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da son olarak Dilan Çıtak oldu.

