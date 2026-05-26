Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da rekabet hız kesmeden sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda avantaj elde edebilmek için parkurda karşı karşıya geliyor. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde oylama yaparak haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor’da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Yayınlanan son bölümde eleme gecesinde hatırlanacağı gibi adaya veda eden isim Beyza olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde ise yarışmacılar hem takımını korumak hem de eleme potasına girmemek için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele içine girdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yaptığı konsey sonrası haftanın ilk eleme adayı da netlik kazandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümünde öne çıkan detaylar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Can oldu.