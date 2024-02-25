Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Begüm eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...