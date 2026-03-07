Canlı
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Son dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 7 Mart 2026 Cumartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 19:42 Güncelleme:
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Engincan eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Onur Alp ve Engincan eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.

