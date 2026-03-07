Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Engincan eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Cumartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...