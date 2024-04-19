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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirledi. İşte 19 Nisan 2024 Cuma Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:43
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yaman'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın eleme adayları merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....

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        19 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım mantı ödülünün sahibi oldu.

        Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım eleme konseyinde haftanın birinci eleme adayını belirledi. Haftanın ilk eleme adayı yapılan takım oylaması sonucunda Berna oldu.

        SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Damla oldu.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

        Survivor eleme düellosu finalinde Yaman ve Batuhan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunun kazananı Batuhan olurken, bu haftaya veda eden isim Yaman oldu.

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