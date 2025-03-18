Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. 17 Mart'ta Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu akşam ise kıyasıya mücadele ile dokunulmazlık oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, 18 Mart Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Ayşe ve Sevgi arasındaki gerilim dikkat çekerken, erkekler haftasında 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM TAKIM KAZANDI 16 MART 2025?
Survivor'da haftanın İlk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
All Star takımı haftanın ilk adayı olarak Sedat Kapurtu'yu belirledi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.