Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor'da kadınlar haftasındaki haftanın 4. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Bir yandan Pınar ve Batuhan arasında gerginlik büyürken, oyun esnasında Hikmet ve Sema arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti. Peki, 27 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mart Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir kişinin adaya veda etmesiyle adım adım finale yaklaşan yarışmacılar 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Peki, 27 Mart Perşembe dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı? İşte Haftanın yeni dokunulmazlık oyunundan son gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Tuğba, 3. aday ise Pınar oldu.