Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu merak konusu oldu. Adaya veda etmemek için dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden Siyah ve Beyaz takım öncesinde erzak ödülü için yarıştılar. Peki, dokunulmazlığın sahibi kim oldu? İşte Survivor son bölüm...

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 46. bölümde erzak oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 berabere kalınca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak oyunu kazanan takım 10'a 9 siyah takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı soruları gecenin sonunda belli oldu. Zorlu parkurda mücadele eden Siyah ve Beyaz takım arasında kıyasıya çekişme yaşandı. Yarışma sırasında Atakan sakatlandı. Dokunulmazlığı ise 10'a 5 siyah takım oldu. Siyah takımda, Dalaka, Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre

Beyaz takımda ise, Seda, Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyriakos, Okay var.