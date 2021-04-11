Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021 izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Uğurtan Dora araştırılıyor. Haftada beş gün televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor 2021 oyuncuları merak ediliyor. Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler

UĞURTAN DORA KİMDİR?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.



Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.