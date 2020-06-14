Survivor ilk eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Yarışmacılar çeyrek finali garantilemek için dokunulmazlıkları kazanarak bu haftayı elenmeden kapatmayı hedefliyor. Ancak bugünkü dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına girdi. Bu akşamın bir diğer konusu da dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlanan Nisa ve Elif oldu. İşte 13 Haziran 2020 Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda bu akşam da kıyasıya rekabet vardı. Oldukça uzun bir parkurda yarışan yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koymaya çalıştı. 9 - 4'lük skorda üst üste atak yapan Kırmızı takım skoru 9 - 9'a getirmeyi başardı. Beraberlik olduğu için bayrak yarışına gidildi.

Bayrak yarışında Mavi takımda Sercan ve Yasin, Kırmızı takımda Cemal Can ve Berkan bayrak yarışında ter döktü. Ve bu büyük mücadelenin kazananı Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık Kırmızı takımın oldu.

SURVİVOR NİSA VE ELİF SAKATLANDI

Dokunulmazlık oyunu sırasında ilk önce Elif önemli bir sakatlık yaşadı. Elif girdiği havuzda boynunu sakatladı. Boyunlukla havuzdan çıkartılan Elif kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Ardından da Nisa oyun sırasında yüksekten düştü. Herkesi çok korkutan Nisa'nın ayağa kalkması herkesi çok sevindirdi. Şimdilik Nisa'nın ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ilk eleme adayını belirledi. Haftanın ilk eleme adayı ARDAHAN oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Çarşamba günü bu haftanın takımları seçilirken, Nisa ile Sercan arasındaki gerilim de ayyukaya çıktı. Sercan ile aynı takımda olmak istemeyen Nisa kısa süreli panik yaşadı.

Mavi takım: Ardahan (kaptan),Elif, Sercan, Yasin, Evrim.

Kırmızı takım: Cemal Can (kaptan),Berkan, Nisa, Barış.