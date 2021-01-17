Survivor Türkiye'de market oyununda dilini çıkararak sevinen Steven'ın bu hareketi ünlüler takımının büyük tepkisini çekmişti. Acun Ilıcalı, konseyde Steven'ın tartışmalı sevinci ile uyarıda bulundu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, adada bir hafta boyunca kullanacakları erzak kolisini kazanmak için karşılaştı. Market oyununda her takımdan ikişer kişi parkura çıktı.

Platform üzerinde taşınan küpler, parkurun finalinde toplarla devrilmesi gerekiyordu. Nefeslerin tutulduğu ve iki takım arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda skor 9-9 oldu. Böylece bayrak yarışına gidilen oyunda İsmail'in başarılı atışları ile market oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından İlayda eleme adayı oldu.

Survivor Türkiye'de haftanın ilk konseyi gergin başladı. Öykü'nün gönüllüler takımının sevinçleri ile ilgili verdiği örnek sonrası, Reşat çok sinirlendi.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" demişti. Şimdi ise eleme adayı oldu.