Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Bu hafta ilk iki dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı galibiyet serisini devam ettirmek için oyuna çıkarken; Ünlüler takımı ise karşı takımdan bir ismi potaya sokabilecek için yarışacak. Heyecanla Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı bekleniyor. İşte 5 Mart 2023 Survivor eleme adayları...